الامارات | 4 شعراء يتنافسون في ثالثة حلقات «أمير الشعراء»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شعراء يتنافسون في ثالثة حلقات «أمير الشعراء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم، ثالثة حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وستشهد الحلقة الثالثة منافسة أربعة شعراء، هم: أماني الزعيبي من تونس، وشيخة المطيري من الإمارات، وعلي حسن إبراهيم سلمان من البحرين، ومبارك سيد أحمد من مصر، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج لجين عمران.

الجدير بالذكر أنه في الحلقة الثانية من البرنامج تأهل من قبل لجنة التحكيم الشاعرة ابتهال تريتر من السودان، التي حصلت على 47 درجة من أصل 50، أما بقية الشعراء فينتظرون الحلقة الثالثة ليتم الإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم: خلود بناصر من المغرب، وهاني عبدالجواد من الأردن، وعبدالمنعم حسن من مالي، حيث يستطيع الجمهور التصويت لشاعرهم المفضل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء».