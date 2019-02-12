شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شعراء يتنافسون في ثالثة حلقات «أمير الشعراء» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم، ثالثة حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.
وستشهد الحلقة الثالثة منافسة أربعة شعراء، هم: أماني الزعيبي من تونس، وشيخة المطيري من الإمارات، وعلي حسن إبراهيم سلمان من البحرين، ومبارك سيد أحمد من مصر، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج لجين عمران.
الجدير بالذكر أنه في الحلقة الثانية من البرنامج تأهل من قبل لجنة التحكيم الشاعرة ابتهال تريتر من السودان، التي حصلت على 47 درجة من أصل 50، أما بقية الشعراء فينتظرون الحلقة الثالثة ليتم الإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم: خلود بناصر من المغرب، وهاني عبدالجواد من الأردن، وعبدالمنعم حسن من مالي، حيث يستطيع الجمهور التصويت لشاعرهم المفضل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 4 شعراء يتنافسون في ثالثة حلقات «أمير الشعراء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.