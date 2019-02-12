الامارات | التسجيل لمنحة «الأفلام القصيرة» حتى 15 مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل لمنحة «الأفلام القصيرة» حتى 15 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم على منحة منصة الشارقة للأفلام لإنتاج الأفلام القصيرة. تُقدم هذه المنحة لفيلمين أو ثلاثة أفلام قصيرة، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 30 ألف دولار أميركي. سيجري تقييم أعمال المتقدمين وفق الإبداع والمهارات التقنية التي يظهرونها في فيديو مدته ثلاث دقائق، يقدمون من خلاله لمحة عامة عن نوع الفيلم، وموضوعه، وبنيته، وحبكته، وشخصياته، وموقع تصويره، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشارقة للفنون في موعد أقصاه 15 مارس المقبل. وينبغي على مخرجي الأفلام المختارة من قبل لجنة التحكيم استكمال أفلامهم لتعرض أثناء الدورة الثانية من «منصة الشارقة للأفلام» التي ستقام في 2020.

تأتي هذه المنحة في إطار المبادرة السنوية التي أطلقتها المؤسسة ضمن منصة الشارقة للأفلام لدعم صنّاع الأفلام المكرسين والناشئين، وإثراء الصناعة السينمائية وإنتاج الأفلام في دولة الإمارات والمنطقة. وكانت المؤسسة قد أطلقت الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام في 18 يناير الماضي، وعُرِض فيها ما يزيد على 140 فيلماً ما بين روائي ووثائقي وتجريبي من 40 دولة، إلى جانب برنامج للجلسات الحوارية المتخصصة، وعدد من ورش العمل التعليمية. وقد ضمت قائمة الفائزين بمنحة المنصة لعام 2018 المخرجين: محمد الحمادي، وعبدالرحمن المدني، وفيصل الأطرش.