الامارات | «أوبرا دبي» تكرّم ملكة موسيقى الصول أريثا فرانكلين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبرا دبي» تكرّم ملكة موسيقى الصول أريثا فرانكلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود نجمة الصول المرموقة ميشا باريس، إلى دبي أوبرا يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، لتحيي حفلاً لأمسية واحدة فقط تكريماً لملكة الصول الراحلة أريثا فرانكلين.

وكانت أريثا فرانكلين المعروفة بلقب «ملكة الصول» بفضل أغنياتها الشهيرة قد رحلت في 16 أغسطس الماضي عن عمر 76 عاماً، تاركة وراءها إرثاً من الأغنيات الخالدة للأجيال المقبلة. ومن الجوائز العديدة التي حازتها فرانكلين، 18 جائزة غرامي، كما حققت 17 من أغنياتها المرتبة الأولى في سباق الأغنيات في الولايات المتحدة، كما بيعت من أسطوانتها 75 مليون نسخة على مدى مسيرة مهنية فاقت 60 عاماً، لتصبح بالتالي واحدة من الفنانين من ذوي الأسطوانات الأعلى مبيعاً في تاريخ الموسيقى.

وظهور ميشا باريس هو الثاني على مسرح دبي أوبرا بعد نجاحها عام 2017 في حفل تكريمي لأسطورة الجاز إيلا فيتزجيرالد. وتعتبر ميشا باريس من أبرز الفنانات في فئة موسيقى الصول على الساحة العالمية حالياً، من خلال وصول العديد من أغنياتها إلى المراتب الـ10 الأول من قائمة أشهر الأغنيات، إضافة إلى تحقيق أسطوانتها المرتبة البلاتينية من حيث أرقام المبيعات. وسبق أن تعاونت ميشا باريس مع فنانين معروفين، مثل برينس وجولز هولاند، إلى جانب تجاربها المسرحية المتألقة على مسارح «ويست أند» في لندن، من خلال قيامها بدور البطولة في المسرحية الغنائية «شيكاغو»، وأيضاً «استعراض إلفيس بريسلي الغنائي: لاف مي تندر». وتُعرَف ميشا باريس أيضاً بمداها الصوتي ما جعلها تحقّق تأثيراً كبيراً في الساحة الغنائية البريطانية منذ انطلاقها عام 1988.