الامارات | «غوغل» يحتفي بذكرى ماري منيب

شكرا لقرائتكم خبر عن «غوغل» يحتفي بذكرى ماري منيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى محرك البحث «غوغل» بنجمة الكوميديا المصرية الراحلة، ماري منيب، ويوافق ذلك 11 فبراير من كل عام، ذكرى ميلاد منيب. وبهذه المناسبة، تغيرت واجهة محرك البحث «غوغل» الرئيسة، بصورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة، التي توفيت عام 1969.

ومنيب ممثلة كوميدية مصرية من أصول لبنانية، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية، التي صبغت تاريخ السينما المصرية والعربية، مثل «بابا أمين»، و«سي عمر»، و«المليونيرة الصغيرة». واشتهرت الراحلة بدور الحماة المتسلطة.

بدأت مشوارها راقصة ومغنية، وكان أول وقوف لها على خشبة المسرح وهي في الـ14 من عمرها، في مسرحية «القضية نمرة 14»، وتروي في حوار لها مع التلفزيون الكويتي، عام 1970، أنها حينما شاهدت الجمهور للمرة الأولى أُصيبت بالخرس، ولم تنطق كلمة واحدة، وانسحبت. وصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم خلال مسيرتها الغنية.