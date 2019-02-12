الامارات | «فري سولو».. أفضل فيلم في «البافتا 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فري سولو».. أفضل فيلم في «البافتا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «إيمج نيشن» عن فوز فيلمها «فري سولو» (Free Solo) بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا) المرموقة. ويتابع الفيلم، الذي أخرجته إليزابيث تشاي فاشارهيلي وجيمي تشين، قصة متسلق الصخور أليكس هونولد، ورحلته المحفوفة بالمخاطر لتسلّق صخرة «إل كابيتان»، البالغ ارتفاعها 3000 قدم في متنزّه يوسيميتي الوطني في الولايات المتحدة، دون استخدام أي حبال أو معدات أمان. وقد لاقى الفيلم الوثائق «فري سولو» ترحيباً واسعاً في أوساط النقّاد الذين منحوه تصنيفاً إيجابياً بنسبة 98% على موقع Rotten Tomatoes.

كما حقّق الفيلم رقماً قياسياً على صعيد الإيرادات التي وصلت إلى 17.2 مليون دولار أميركي، وحصد 15 جائزة و43 ترشيحاً، بما فيها «أفضل فيلم وثائقي طويل» في جوائز الأوسكار.