كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 11:42 مساءً - السلع التموينية تتعاقد على استيراد 68 ألف طن أرز أبيض

كتب: محمود الشريف

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية فى المناقصة رقم (2) على استيراد كمية 68 ألف طن أرز أبيض طبيعي تام الضرب فى اطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المعظم .

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن 20 ألف طن ستصل في الفترة من 20 مارس الى 20 ابريل و 48 ألف طن وصول من أول ابريل إلى 30 ابريل المقبل.

وأشارت إلى أن الكميات التى تعاقدت عليها الهيئة نجحت في اختبارالطهي ومتوافقه مع المستهلك المصري وقد تم اجراء الاختبار في معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة .

والجدير بالذكر أن هيئة السلع التموينية كانت قد تعاقدت في المناقصة رقم 1 على كمية 47 ألف طن ونصف أزر أبيض مستورد للوصول في الفترة من أول فبراير الى 28 فبراير الحالي.