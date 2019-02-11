كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 11:42 مساءً - "موديز" تبقي على نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي بمصر

أبقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، اليوم، على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفي المصري مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية.

وقالت الوكالة إن انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة مع تصنيف ائتماني سيادي يشهد تحسنا، وهو ما يقود لنظرة موديز الإيجابية للنظام المصرفي المصري، مضيفة أن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية.

وتوقعت "موديز" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.5 % في 2019 و5.8 % في 2020، وقالت إن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد، مما يدعم نمو الودائع والقروض.

كما توقعت أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام في ضوء قوة النمو الاقتصادي، مضيفة أن القروض المتعثرة في البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4% من إجمالي القروض في سبتمبر 2018.

وقال، كونستانتينوس كيبريوس، النائب الأول لرئيس موديز :"تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافي السياحة.

وتوقعت نمو الميزانية نحو 15 % في 2019 وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة".