كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 11:42 مساءً - بعثة تدريبية للمعلمين بالولايات المتحدة.. تعرف على الشروط



كتب: محمود الشريف ارسل قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم منشورا للمديريات التعليمية للاعلان عن فتح باب التقدم لبعثة تدريبية خارجية للولايات المتحدة الأمريكية من 6 إلي 8 أسابيع لمعلمي وموجهي التعليم الفني. واوضح القطاع من خلال المنشور ، أن البعثة ستكون للتدريب علي برامج استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الفنية التخصصية، وأساليب تدريس المناهج القائمة علي الجدارات. وقد حدد قطاع التعليم الفني ٦ شروط للتقديم للبعثة وهي: إجادة اللغة الانجليزية، إجادة الحاسب الآلي التميز في مجال التخصص الخبرة السابقة في موضوعات البرامج المستهدفة للتدريب أن يكون مشهود لهم بالكفاءة وحاصلين علي تقرير كفء في آخر عامين ألا يزيد السن عن 45 عاما. كما تم تحديد المستندات المطلوبة للتقديم وهى: السيرة الذاتية متضمنة كافة الأنشطة – الحصول علي الدكتوراه أو ماجستير أو تدريبات، وصحيفة أحوال وظيفية حديثة مستوفي بها خانة الجزاءات التأديبية، وصورة طبق الأصل من آخر تقارير كفاية أداء عن آخر سنتين - صورة من المؤهلات الدراسية الحاصل عليها، وإفادة بعد الإحالة إلي المحاكمة التأديبية والجنائية، وإفادة بالموقف من البعثات التدريبية أو السفريات أو المنح التي تم الاستفادة منها خلال الثلاث سنوات الماضية. وقد حدد المنشور تقديم الأوراق في موعد غايته 13 فبراير بالإدارة المركزية للتعليم الفني بقطاع الكتب فيصل.



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