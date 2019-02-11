بالفيديو| مسن سعودي يحتفل بزواجه الـ12: "أنا فارس الليلة"

ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، و"تويتر"، بفيديوهات لرجل مسن سعودي يحتفل في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الطائف بزواجه للمرة الـ12، واصفا نفسه في تلك الليلة بـ"الفارس".

وأقيم الفرح وفق العادات السعودية على الطريقة الإسلامية، الرجال منفصلون عن السيدات في قاعات مختلفة، فيما ظهرت الفرحة جلية على المسن السعودي خلال جلوسه على كرسي فرحه، وبارك العديد من مرتادي "الوسيال ميديا"، للشيخ مساعد أبو الحسن.

وقال "مساعد" بأنه في صحة وفي نعمة لأن هذا يعد زواجه الـ12، متابعا: "وعن فرحتي ما أقدر أوصفها"، وذكر فيديو انتشر عبر "تويتر"، إنه فارس الليلة ولا أحد يستطيع توصيف فرحته الليلة.

وعلى جانب آخر انتقده البعض، واصفينه بعدم تحمل المسؤولية، فقال أحد رواد موقع تويتر على حساب يحمل اسم "نون عنتيبي": "طيب والعيال مين يربيهم الشارع؟! الظاهر تفكيره محدود بس بشهور الأولى من الزواج بعدين مايخاف الله يلعب في بنات الناس يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق المصيبة مو هنا المصيبة مين اللى ترضى وتوافق تزوجه؟".

وقالت أخرى: "يعني اللي ياخذ ويطلق كل شوية حلال؟ يالله أجل الله يقويك تزوج وطلق وابن أسرتك بالزواج والطلاق وعف بنات الناس عن الحرام بالزواج والطلاق وكذا ينبني المجتمع برجال شجعان فحول يتزوجون ويطلقون ياطيبهم".

وفي الوقت الذي أثار فيه الفيديو جدلا واسعا، وانتقادات لاذعة، لم يظهر في الفيديو المنتشر له أي اعتراضات، بل بارك الحضور له وتمنوا أن ينعم دوما بصحة جيدة.

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