- 1/2
- 2/2
كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 09:58 مساءً - محمد صلاح يوجه رسالة نارية لجماهير الاهلي والزمالك
وجه محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، رسالة خاصة لجماهير الأهلي والزمالك، معبرًا عن غضبه الشديد من تعامل الجماهير مع بعضها عبر صفحات التواصل الاجتماعى.
كتب محمد صلاح عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت.. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يوجه رسالة نارية لجماهير الاهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.