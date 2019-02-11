كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 09:58 مساءً - التعليم تكشف أخر موعد للتقديم لمسابقة العقود المؤقته

كتب: محمود الشريف

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن يوم الخميس المقبل هو آخر يوم في التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيا، على ان تبدأ الادارات فى استلام المستندات المطلوبة فى الإعلان ابتداءا من السبت الموافق ١٦ فبراير حتى يوم الخميس ٢١ فبراير، مطالبا جميع المتقدمين أن يسجلوا البريد الإلكتروني الشخصي لهم لأنه سيكون وسيلة التواصل معهم إذا تم اختيارهم للوظائف المطروحة.

وأضاف الدكتور محمد عمر، أنه في إطار حرص الوزارة لسرعة وضمان التواصل مع جميع المتقدمين يجب إدخال معلومات البريد الإلكتروني الشخصي للمتقدم على الاستمارة الإلكترونية وذلك للتواصل والأخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود في حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة إلى من قدم في المسابقة بضرورة التأكد من إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح من خلال تحديث بياناته على الموقع المخصص لاستقبال الطلبات لضمان سرعة التواصل معهم.