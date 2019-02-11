كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 09:58 مساءً - رسائل السيسي لشعوب القارة خلال ختام أعمال اجتماعات الاتحاد الافريقي

ترأس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجلسة الختامية للدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي حيث قام الرئيس السيسي بتوزيع جائزة الزعيم نكروما للتميز العالمي وجوائز تكريم المرأة الفائزات بالجوائز المتعلقة بالإنجازات على صعيد تمكين المرأة.

منظمة الفاو

وسلم الرئيس السيسي شهادة تقدير لمدير منظمة الفاو جوزيه جرازيانو دا سيلفا لجهوده الكبيرة في القارة السمراء.

كما ألقي الرئيس السيسي كلمة في البيان وبعث خلالها عددا من الرسائل هي:

لقد استطعنا تحقيق النجاح الملموس للتعاون الأفريقي.

اتفقنا على أهمية استكمال البنية الاقتصادية والاهتمام بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

دفع مسيرة الاندماج القاري والعمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة.

اتفقنا على ضرورة تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت.

سنعمل على تعزيز أسس التنمية المستدامة وتمهيد الطريق أمام القارة المزدهرة.

لا بد من وصول عائدات التنمية لكل ربوع القارة بشكل عادل.

القارة الأفريقية واعدة بالفرص.

حان الوقت لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لإشراك القطاع الأفريقي في مسيرة التنمية.

افتتاح أعمال القمة الثانية

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الحالى بأديس أبابا.

وشارك الرئيس في الجلسة الافتتاحية للقمة التي شهدت إلقاء الرئيس للكلمة الافتتاحية، وذلك عقب تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتضمنت كلمة الرئيس رؤية مصر تجاه سبل وآليات تعزيز العمل الأفريقي المشترك من أجل إيجاد عالم أفضل للشعوب الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بملفات التنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلم والأمن، والعلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي من الدول والمنظمات المانحة، فضلًا عن تناول أبرز محاور الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصةً من خلال تعزيز مساعي تحقيق التكامل الإقليمي في القارة عن طريق تطوير البنية التحتية الأفريقية، وكذلك دفع جهود الاندماج القاري عبر تسريع وتيرة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وتطوير أنشطة الدبلوماسية الوقائية وإعادة الإعمار في القارة للحيلولة دون تفشي النزاعات بالقارة.

اللاجئون والعائدون

وناقشت الجلسة الافتتاحية موضوع عام 2019: "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على تعزيز التعاون لمعالجة التحديات المتعلقة بتفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بالقارة وابتكار حلول عملية سريعة التأثير وقوية المردود للتغلب عليها.

الجلسة الافتتاحية

وأعقب الجلسة الافتتاحية جلسة مغلقة للقادة الأفارقة للتباحث بشأن تقرير حالة السلم والأمن في القارة، والذي استعرض الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات في أفريقيا، وكذا جهود تطوير هيكل السلم والأمن الأفريقي، لا سيما في ضوء الانفراجة التي شهدتها الفترة الماضية في عدد من الملفات، كالقرن الأفريقي والكونغو الديمقراطية، فضلًا عن عرض مستجدات تطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، والتي تستند إلى رؤية طموحة لتحقيق التنمية كأساس للتحرك على طريق تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات في القارة.

التهديدات الإرهابية

وأشار الرئيس إلى التهديدات الإرهابية التي تفاقمت في العديد من أركان أفريقيا، مستعرضا في هذا الصدد تجربة مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدًا أن تماسك المؤسسات الوطنية في الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الأمني فيما بينها سيؤدي دون شك إلى دحر كافة الكيانات الإرهابية المتوطنة بالقارة وسيجعل منها ظاهرةً عارضة.