بالصور| سلمى حايك تتألق في حفل "بافتا" بلندن

تألقت النجمة سلمى حايك خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، والذي أقيم في لندن، بصورة سنوية، حيث يكرم فيه عدد من المبدعين في مجال السينما والتلفزيون والمهن التلفزيونية وألعاب الفيديو، والرسوم المتحركة.

وحضر حفل توزيع جوائز "بافتا"، في دورته الـ72، عدد من نجوم هوليوود الذين تألفوا على السجادة الحمراء، من بينهم النجمة سلمى حايك، التي ظهرت وهي مرتدية فستان أسود طويل.

واعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمظهر سلمى حايك، حيث وصفها البعض بـ"الجمال الإلهي"، بينما علق أحد المستخدمين، أنه جاهز لشرب ماء البانيو الذي تستحم فيه سلمى حايك، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

ويذكر أن الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، حصل على جائزة الأكاديمية البريطانية "بافتا"، كأفضل ممثل بدور رئيسي عن فيلم "Bohemian Rhapsody".

كما أن الأكاديمية البريطانية للأفلام، أعلنت فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي "كفرناحوم" ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل فيلم ناطق باللغة غير الإنجليزية.

ويذكر أن الأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج، كانوا من ضمن حضور الحفل وأيضًا ستيفن وولي وإليزابيث كارلسن وتيموثي شالاميت وتوم هدلستون ورامي مالك وماهرشالا على وسام روكويل وآدم درايفر، وبرادلي كوبر وستيف كوجان وكريستيان بيل وجيسي باكلي وليتيسا رايت، وإيما ستون وكلير فوي ومارجوت روبي وليلي كولينز وإيمي آدمز وميليسا مكارثي، واوليفيا كولمان وفيولا دافيس وجلين كلوز، وغيرهم.

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