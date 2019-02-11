بالفيديو| بعد تعرضها للتحرش.. دومينيك ترقص "زومبا" في الجيم

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني، مقطع فيديو جديد لها في "الجيم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "دومنيك" بأزياء رياضية سوداء جريئة ومكشوفة، خلال رقصها "الزومبا"، داخل إحدى الصالات الرياضية. ويأتي ذلك بعد نشر الفنانة اللبنانية مقطعي فيديو لها، خلال تعرضها للتحرش الجسدي، في حفلها الأخير بنادي ليلي، عبر "إنستجرام"، منذ يومين، وتضمنان لمس أحد المعجبين لصدر الفنانة اللبنانية خلال التقاطه صورة "سيلفي" معها، بالإضافة إلى اقتراب العديد من الحضور منها خلال غنائها، دون تدخل الحارس الشخصي، بعد أن لفتت الأنظار بارتدائها فستان قصير، والذي تميز بأنه لامع ومكشوف الصدر، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية". ​

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