بالصور والفيديو| طفلة "محاربة للسرطان" تصبح أصغر شرطية في العالم

حلم أن تكون ظابطة شرطة راود الطفلة الأمريكية أبيجل روز صاحبة 6 سنوات، رغم محاولات التعافي من سرطان الرئة والكلى، التي خاضتها، لكنها انتهت بالفشل في السيطرة عليه، ليقرر والداها تحقيق حلمها البسيط بالتعاون مع مركز شرطة تكساس.

بدأت القصة بعدما أخبر الأطباء أسرتها بضرورة التوقف عن علاج السرطان لفترة بسبب الفشل في السيطرة عليه وضعف جسد الطفلة، ما يجعلها غير قادرة على تحمل العلاج وأنه عليهم الإيمان بالله ومنح الطفلة وقتًا ممتعًا بعيدا عن الأدوية رغم المرض، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة لوالديها دفعتهم للبكاء أيامًا طويلة وفقا لما ذكرته والدة أبيجل لـ"بي بي سي"، لكنها مؤخرًا أفاقت من الصدمة لتحاول تحقيق أحلام طفلتها الصغيرة التي كانت أولها أن تصبح شرطية لمحاربة الأشرار.

فلجأت الأم إلى مراسلة شرطة تكساس لمساعدتها في تحقيق حلم ابنتها، الذين استجابوا بدورهم بإقامة حفلة للطفلة وتصميم بدلة شرطية للطفلة، وتنفيذ المراسم، ما لاقى صدى واسعا بسبب الموقف الإنساني لرجال الشرطة خلال قسم الطفلة.

وظهرت أبيجيل أرياس في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للشرطة عبر "فيسبوك" تؤدي اليمين القانونية مرتدية بدلة رسمية، لتتحقق بذلك أمنيتها بأن تصبح ضابطة في الشرطة، مرددة وهي تقف فوق مقعد اليمين: "أتعهد بأن أساعد الآخرين وأن أكون ودودة مع الناس، وأن أقف إلى جانب الشرطة دائما.. أتعهد بأن أواجه الأشرار حتى أقضي على السرطان تماما".

​