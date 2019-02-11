فيديو| سيدات لعمرو أديب عن عيد الحب: "الرجالة اللي متجوزينها مش أشكال فلانتين"

ناقش الإعلامي عمرو أديب، بحلقة أمس، من برنامجه "الحكاية" المُذاع على فضائية "MBC"، طرق الاحتفال بعيد الحُب، بمصر، وذلك بمشاركة الفنانة رجاء الجداوي.

واستقبل "أديب" العديد من الاتصالات من قِبل مجموعة من السيدات المصريات اللاتي تحدثن عن طُرق الاحتفال بعيد الحُب مع أزواجهن.

فقالت إحدى المتصلات: "الحُب هو حب بابا وماما والأولاد، والراجل ده مجرد عامل من عوامل الحياة مش أكتر".

وأضافت: "أنا منفصلة بس حتى في فترة الجواز مكانش بيجيب هدايا".

وعلى الجانب الأخر، تلقى "أديب" اتصالًا من سيدة أخرى تُدعى "غادة"، والتي سخرت من فكرة الاحتفال بحد ذاته في مصر، قائلة: "احتفال ايه!!.. دي الرجالة اللي احنا متجوزينها مش أشكال فلانتين".

وأضافت: "أنا متجوزة من 20 سنة وأتمنى في الفلانتين ده جوزي يخرج ميرجعش، أو يهاجر".

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