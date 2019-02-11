بالصور| رانيا يوسف تعلن الفائز بمسابقتها وتقضي يوم بصحبته في "اللوكيشن"

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على "تويتر"، صورة لها مع الفائز محمد رفاعي، الفائز بالمسابقة التي أعلنت عنها بعد وصولها لمليون متابع عبر صفحتها على موقع "إنستجرام".

واستضافت الفنانة شخص يدعى "محمد" لقضاء يوم كامل في "لوكيشن" تصوير لعمل من أعمالها، وعلقت على الصورة قائلةً:" نورتني يا محمد، الفائز بمسابقة قضاء يوم كامل في لوكيشن تصوير في عمل من أعمالي واللي نورني في لوكيشن مسلسل وبينا ميعاد، وميرسي على الورد".

يذكر أن "رانيا" نشرت إجاباتها على تساؤلات الجمهور لها، عبر خاصية "استوري"، على "إنستجرام"، والتي كانت أبرز إجابتها "هعمل مقابلات مع الفانز قريب".

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