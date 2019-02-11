مغنية أمريكية تكرر فستان ديانا كرزون.. من الأجمل بينهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتفنن النجمات في اختيار طلات أنيقة ولافتة على السجادة الحمراء، فيما يخترن آخريات ستايلات مختلفة تصل حد الغرابة لإثارة الجدل لعلمهن بأن العدسات تكون لهن بالمرصاد، وهو النهج الذي اعتمدته المطربة الأمريكية سانت هارت خلال حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية الواحد والستين في لوس أنجلوس.

وظهرت المطربة الأمريكية على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستانا يمكن تسميته "ثوب الفراشة" بكل معنى الكلمة، فكان فستانها طويلاً يتميز بنسيج متعاكس يشبه أجنحة الفراشة بألوانها الفعلية الأصفر والبرتقالي والأسود.

ويبدو أن سانت هارت تتقاسم الذوق نفسه إلى حد كبير مع المطربة الأردنية ديانا كرزون التي سبقت المطربة الأمريكية إلى ارتداء الفستان نفسه، إذ أطلت به مسبقا قبل نحو شهر في أحد الحفلات التي أحيتها في يناير الماضي.