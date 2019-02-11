محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق حساسية الأسنان مشكلة يعاني منها كثيرون، حيث يشعرون بالألم والحساسية الشديدة لأي شيء يمس أسنانهم وتحديدا الأطعمة الباردة والساخنة والحامضية وحتى الهواء البارد؛ وبينما يفضل البعض الذهاب إلى الطبيب لعلاج مشكلة حساسية الأسنان، يلجأ آخرون إلى حلول منزلية لتخفيف الألم. لمزيد عن إجراءات بسيطة ومنزلية لتجنب آلام الأسنان الحساسة..اضغط هنا

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