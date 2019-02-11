بيبي ريكسيا تجذ الأنظار في "غرامي 2019" بفستانها القرمزي

رفض مصممو الأزياء صنع ثوب للمغنية بيبي ريكسيا بحجه أن قياسها 8 كبير جدًا، لكن المغنية البالغة من العمر29 عاماً، ظهرت متأنقة فيما بعد في حفلة ما قبل "غرامي"، والذي يكرم كلارنس أفانت أيقونة الصناعة في فندق "بيفرلي هيلتون" في كاليفورنيا يوم السبت.

وبدت ريكسيا ساحرًة وغير مكترثة بما قيل على السجادة الحمراء، حيث ارتدت الشقراء فستان ساتان قرمزي بدون حمالات مع تفاصيل براقة ،وتفاخرت بيبى بتنورتها الملتوية، واستكملت إطلالتها الرائعة مع مجموعة من المجوهرات المبهرة لتصبح مركز الأهتمام في الحفلة، ووضعت بيبي ظلال العيون مطابق لثوبها القرمزي، مع الكثير من البرونز لأبراز وجنتيها .

ويأتي ذلك بعد أن كشفت بيبي عن دهشتها من "الحب والدعم" التي تلقته بعد رفض المصممين صنع ثوب لها بسبب حجما 8 الكبير جداً على حد قولهم، لحفلة "غرامي 2019".

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وقالت بيبي إلى مجلة بيبول "أنها حصلت على الحب والدعم والتى لم تتوقعة من أحبائها وعائلتها وأصدقائها في الوسط الفني"، وأضافت "لم أتوقع أبداً أن أحصل على مقدار الحب والدعم الذي قدم لي".

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت المغنية ديمي لوفاتو دعمها لصديقتها بيبي بعد أن انتقدت المصممين والذي لم يكشف عن أسمائهم لرفضهم تصميم فستان لبيبي لحفل الغرامي .

وعبر إنستغرام توجهت بيبي لانتقاد هؤلاء المصميمن، بعد أن تم ترشحيها لأفضل أداء لفنان جديد وأفضل أداء ثنائي / وقال بيبي ، لقد تم ترشيحي في النهاية في "غرامي"، وهو أفضل شيء على الإطلاق وأي شيء خر لا يهم.

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