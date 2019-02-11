أدوية المستقبل: روبوتات صغيرة "تسبح" في جسم الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

طوّر باحثون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ ولوزان روبوتات صغيرة قادرة على "السباحة" في جسم الإنسان، لإيصال الدواء إلى الأنسجة المريضة. ويبلغ طول الروبوت الذي 5 مليمترات تقريبًا، وهو قادر على التنقل بسهولة في القنوات الضيقة بجسم الإنسان، حسب صحيفة "البيان".

وبمقدور هذه الروبوتات تغيير شكلها وسرعتها، لتصبح قادرة على المرور عبر الأوعية الدموية الدقيقة والسوائل الثخينة في الجسد.

وصنعت الروبوتات، التي لم يطلق عليها اسم بعد، من مادة هلامية تستجيب للحرارة، إضافة إلى جسيمات نانو مغناطيسية.

ولجعل الروبوتات تتحرك بشكل فعّال، فقد استوحى العلماء حركتها من تلك الخاصة بالبكتيريا، التي تتنقل من مكان إلى آخر باستعمال ذيل يشبه المروحة أو السوط.

واختبر العلماء الروبوتات في سائل ذي لزوجة مشابهة لتلك الخاصة بالدم، وقد أظهرت تحركها بشكل سريع.

وبحسب سلمان ساكار، وهو من الباحثين المشرفين على تطوير الروبوتات، فإن لهذه الأجهزة "تركيباً وهيكلاً خاصاً يسمح لها بالتأقلم مع خصائص السائل الذي تتحرك فيه".

وقال: "عندما تواجه تغيراً في اللزوجة أو التركيب، فإنها تغير من شكلها للحفاظ على سرعتها وقدرتها على المناورة، دون فقدان السيطرة على اتجاه الحركة".