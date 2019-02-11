كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 05:35 صباحاً - خاصية جديدة لواتس آب تمنع تلصص الزوجات على أزواجهم

كتبت : انجي بيومي

أطلق تطبيق واتساب خاصية أمنية جديدة تمكن المستخدم من حصر وقيد الأشخاص الذين بإمكانهم الاطلاع على ما تنشره على التطبيق الاجتماعي من خلال هواتف المستخدمين الذكية، وفق ما قالت مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة.

وتتيح الخاصية الجديدة تحديد الأشخاص الذين يرغب المستخدم في اطلاعهم على ما يكتبه على واتساب إذا قاموا بتفحص التطبيق من الأشخاص الذين لا يرغب في اطلاعهم وهو ما يتيح مزيدا من الخصوصية، سواء كان ذلك بمنع الزوجات أو الأزواج من مطالعة الرسائل أو الأصدقاء والمقربين او السماح لهم.

الخاصية الجديدة متاحة على الهواتف الذكية التي تستخدم نظام آيفون أو أندرويد على السواء، لكن يلزم لتفعيل الخاصية تحميل احدث نسخة واتساب على هاتفك.

وتقول فوربس إنه بعد تحميلك للنسخة الجديدة من التطبيق يمكنك الذهاب للسيتينج أي الإعدادات واختيار كلمة هيلب "المساعدة" help.

ويجب تحميل النسخة الجديدة version 2.19.20.

وفي هواتف الآيفون يمكن للمستخدم الذهاب لقائمة الإعدادات ثم اختيار كلمة حساب account وبعد ذلك اختيار الخصوصية privacy لمنع أو السماح لمن تريدهم.

وبعد ذلك يختار المستخدم فايس آي دي Face ID”،وستعمل من خلالها على اختيار الأشخاص من خلال تعرف الهاتف الأشخاص الذين قد يحملوا هاتفك.

وستمنع هذه الخاصية الأطفال من اللعب في هاتفك وتطبيق واتساب أب وبالتالي التخلص من إزعاج الأطفال وإرسالهم رسائل لاتريدها إلى الآخرين.