7 أشياء ثؤثر على صحة قلبك.. منها تمرينات الكارديو

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يتعرض قلب الإنسان للعديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على صحته، إلا أن هناك خطوات بسيطة يمكن للمرء القيام بها للحفاظ على قلب صحي، حسب ما جاء في موقع"سكاى نيوز".

-الكوليسترول:

يمكن أن يتسبب الكوليسترول الضار في سد الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية وجلطة دماغية.

ما يجب القيام به: من الضروري الخضوع لفحص الدم بانتظام لمعرفة مستويات الكوليسترول لديك، ثم العمل مع الطبيب الخاص بك في حال احتجت لإجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي أو الدوائي.

-معدل ضربات القلب خلال الراحة:

يتراوح معدل ضربات القلب لدى الشخص الطبيعي خلال وقت الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، إلا أنه قد يتأثر سلبيا بالإجهاد والهرمونات والأدوية.

ولا بد لك من التعرف بشكل منتظم على معدل ضربات قلبك خلال وقت الراحة، وهو أمر قد يسهم في إنقاذ حياتك، لأنك ستكون على دراية بمعدل نبضك الطبيعي وستكون قادرا على كشف أي تغييرات غير طبيعية في وقت مبكر.

ما يجب القيام به: التحقق من معدل ضربات القلب عند الراحة، ويفضل أن يكون أول شيء تفعله في الصباح قبل الخروج من السرير.

-تمرينات الـ "كارديو" (الهوائية):

تساعد ممارسة التمارين الهوائية على تحسين ضخ القلب للدم وبناء القدرة على التحمل. وقد أظهرت الأدلة على مدى العقود الثلاثة الماضية، أن انخفاض مستويات اللياقة القلبية التنفسية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

كما أظهرت الدراسات أن ممارسة هذه التمارين تؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر والسكري، وحتى بعض أنواع السرطان.

ما يجب القيام به: استشارة طبيبك أو أخصائي اللياقة لتقييم مدى قدرة قلبك على تحمل هذه التمارين، ولزيادة اللياقة القلبية التنفسية، يمكنك ممارسة الركض أو ركوب الدراجة.

كما يمكنك ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية، التي تزيد من التنفس ومعدل ضربات القلب، لبناء قدرة القلب، والجسم بشكل عام، على التحمل. يشار إلى أنه من الضروري البدء في هذه الأنشطة تدريجيا، إذا لم تكن من المواظبين عليها.

-ضغط الدم:

يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت" لعدم وجود أعراض واضحة يمكن التعرف عليها بسهولة، وفي حال تُرك دون رقابة فإنه قد يصبح عامل خطر رئيسي للنوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب.

ما يجب القيام به: تعرف على الأرقام الخاصة بك (ضغط دمك) وماذا تعني، وتأكد من أخذ القياسات بانتظام للتعرف على أي تغييرات غير طبيعية.