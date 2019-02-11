كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - حفل البافتا - ماهر شالا يتوج بـجائزة أفضل ممثل دور ثان

أُعلن منذ قليل فوز الممثل الأمريكي ماهر شالا علي بـ جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم Green book في حفل البافتا في دورته الـ72 بالعاصمة البريطانية لندن المقام في قاعة رويال ألبرت الملكية.

وتدور أحداثه عندما يُوظف "طوني ليب" وهو حارس من حي إيطالي أمريكي في برونكس- ليقود دكتور "دون شيرلي" عازف البيانو العالمي ذو البشرة السمراء في جولة موسيقية من مانهاتن إلى عمق الجنوب، كان عليهما أن يعتمدا على "الكتاب الأخضر" لإرشاد هما إلى المؤسسات القليلة التي كانت آمنة للأميركيين الأفارقة.

في مواجهة العنصرية والخطر فضلًا عن الإنسانية والسخرية غير المتوقعة، يُجبران على تنحية الخلافات جانبًا من أجل البقاء على قيد الحياة والنجاح في رحلة العمر.

حفل البافتا تقيمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون سنويًا بحضور أحد أفراد العائلة المالكة ويحضره هذا العام دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وتقدمه الممثلة البريطانية جوانا لوملي للسنة الثانية على التوالي.