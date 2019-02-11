كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - حفل البافتا - راشيل وايز تخطف جائزة أفضل ممثلة



فازت الممثلة البريطانية راشيل وايز بجائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم The Favorite في حفل البافتا في دورته الـ72 بالعاصمة البريطانية لندن المقام في قاعة رويال ألبرت الملكية. ونافست النجمة العالمية إيما ستون على نفس الجائزة عن دورها في فيلم The Favorite الذي حصد جائزة أفضل تصميم إنتاج وأفضل مكياج وتصفيف شعر منذ قليل. حفل البافتا تقيمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون سنويًا بحضور أحد أفراد العائلة المالكة ويحضره هذا العام دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وتقدمه الممثلة البريطانية جوانا لوملي للسنة الثانية على التوالي.

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