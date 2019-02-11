كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - صور - خالد يوسف يصدر بيان ناري بخصوص الفيديو الجنسي مع منى فاروق وشيماء الحاج

خالد يوسف

نشر المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف بيانا علق فيه على اعترافات الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، اللتين ظهرتا معه في فيديو إباحي، مستنكرا ما وصفه بالحملة الإعلامية ضده.

وتساءل يوسف في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن كيفية تعامل وسائل الإعلام مع أقوال الفنانتين المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة والتي لم تذكر حرفا مما وصفه بـ"الأساطير" التي نشروها والتي تحدثت عن أنه قام بتصوير البنات وهددهم.

وأضاف أن حكم التهم التي وجهت إليه لن يقل عن السجن المؤبد، مضيفا أنه عندما اطلع على التحقيقات لم يجد ما نشرته وسائل الإعلام.

وتابع أن " من نقلوه إلى وسائل الإعلام مجرد مخبرين وليسوا صحفيين ببلاط صاحبة الجلالة".

وشن البرلماني المصري هجوما على الصحفيين حيث قال: "يا من تعتبرون أنفسكم صحفيين ألم يكن بإمكانكم أن تراجعوا سادتكم في هذه الجملة البسيطة فقط ولا بيعتبروا أنفسهم آلهة لا يمكن مناقشتهم.. ألا تدركون أنكم تبصقون على الفن المصري وتحولوه لوسط داعر ومنحل..".

‎كما كتب أيضا موجها سهامه إلى الصحفيين "والله أنكم تجهلون ما تقترفوه ولا تدركون قيمة الفن المصري ولا حتى قيمة مصر نفسها".