كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - قمة مصر والسودان وإثيوبيا - مظلة سياسية ورؤية واحدة بمفاوضات سد النهضة

السيسي ورئيسا إثيوبيا والسودان

أكد قادة مصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة سد النهضة، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح أي دولة في إطار المنفعة المشتركة.

وشدد القادة الثلاثة، خلال القمة الثلاثية التي عقدت، الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة سد النهضة، تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول في إطار المنفعة المشتركة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الزعماء الثلاثة توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث، من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، أخذا في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من ​مصير واحد.

وأضاف راضي أن القمة الثلاثية جاءت امتدادا للقاءات، التي انطلقت بين زعماء الدول الثلاث منذ القمة الأفريقية في يناير 2018، والتي تهدف بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في هذا الصدد أهمية العمل على ضمان إتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث.

وأشار راضي إلى أن القمة الثلاثية تطرقت كذلك إلى مُجمل أبعاد العلاقات القائمة بين الدول الثلاثة، وسبل تعزيز التعاون بينها، مع الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: سكاي نيوز

سامح شكري: قادة الدول الثلاثة لم يصلوا لرؤية موحدة بشأن سد النهضة

بدوره قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تدخلات الدول من خارج النطاق الإقليمي في الوضع الليبي له آثر بالغ السوء، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية.

وأشار "شكري"، خلال حواره ببث مشترك لعدد من القنوات "الحياة، سي بي سي إكسترا، دي إم سي، وon-e"، مساء الأحد، إلى أن الـ 6 أشهر الماضية شهدت ركود في التواصل بين مصر وأثيوبيا والسودان فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، موضحًا أن اجتماع قادة الدول الثلاث اليوم على هامش الدورة العادية للاتحاد الإفريقي جددت النقاط المتفق عليها في هذا الملف.

وأضاف أن الأطراف الثلاث لم يصلوا إلى رؤية موحدة بشأن ملىء السد، وآلية التشغيل، والأمر يخضع للدراسات الفنية، منوها بأن هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث قريبا في القاهرة لبحث الأمر، مؤكدا أن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة على أنه قضية فنية بحتة ولا يجب تسيسها.