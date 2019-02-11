كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - أحمد موسي: رسائل الترحيب تنهال على مصر بعد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتبى رؤية القارة الإفريقية في عملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة، من أجل وجود تمثيل مشرف للقارة السمراء في الأمم المتحدة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الإفريقي، بعد أن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا رئاسة الاتحاد الإفريقي اليوم الاثنين في دورته الـ 32 لمدة عام كامل.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن جنوب إفريقيا ستكون هي رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي في نسخة عام 2020 وتتسلم الرئاسة من مصر.

وتابع موسى، أن كلمات الترحيب انهالت على مصر بعد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهو تقدير كبير من جانب الأشقاء الأفارقة، موضحا أن الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم تحدث عن المبادرت المقدمة من مصر للقارة السمراء.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال كلمته إلى وجود منتدى جديد في مدينة أسوان بخلاف منتدى الشباب.