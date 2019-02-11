كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - سامح شكرى - الرباعى العربى عند موقفه من قطر حتى تغيير منهجها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأوضاع لم تتغير كثيرًا فيما يتعلق بالأزمة مع النظام القطري، مشيرًا إلى أن دول التحالف العربي ومكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) ثابتة على موقفها، ومستمرة في تكثيف اتصالاتها مع الشركاء لتوضيح الأمور، ما يعزز من السياسة التي تنتهجها.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلاميين وائل الإبراشي وخالد أبوبكر، في بث مشترك لقنوات "CBC" و"ON E" و"DMC" و"الحياة"، والذي انطلق من استوديو أعد خصيصا من داخل السفارة المصرية في أديس أبابا بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أن الأمر مرتبط بتغيير منهج السياسة القطرية لإعفاء المنطقة من النتائج السلبية الناتجة عن هذه السياسات.

وقطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات الإرهابية واحتجاجا على تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية للدول، وأدى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة إلى إغلاق كافة المعابر البرية والبحرية والجوية معها.

وتابع: "لن يكون هناك استعادة لطبيعة العلاقات مع قطر إلا مع وجود تغير سياسات قطر بحيث لا تأتي بأي آثار سلبية على مصر أو شعبها، وموقف الرباعي متسق، ولم أسمع فكرة المصالحة مع أي من شركائنا".