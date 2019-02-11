كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - أيقونة النكد والعقد رضوى الشربينى : عيد حب ايه اللى بتقولوا عليه
مازحت الإعلامية رضوى الشربينى، مساء اليوم، الأحد، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بمناسبة عيد الحب.
وسخرت رضوى الشربينى من الاحتفال بعيد الحب، ووجهت رسالة إلى جمهورها عبر فيسبوك، قالت فيها "عيد حب ايه ده الواحد بقى يشوف كلمة lOVE ١٥٧٤ جنية".
وتفاعل معها جمهورها ضاحكًا، وتمنوا لها التوفيق والنجاح والسعادة في حياتها.
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