الامارات | «مهرجان البستان» في بيروت يحتفي بالموسيقى الإيطالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان البستان» في بيروت يحتفي بالموسيقى الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كاليخا سيقدم مقطوعات للأب الروحي لفن الأوبرا. أرشيفية

يحيي نحو 200 فنان وعازف ليالي مهرجان البستان الدولي للموسيقى والفنون الأدائية، الذي ينطلق في دورته الـ26 غداً بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتحت عنوان «كريشندو» يحتفي المهرجان بالموسيقى الإيطالية عبر 20 حفلاً مباشراً في الفترة من اليوم وإلى الـ17 من مارس المقبل.

يبدأ المهرجان بحفل للرباعي بريما سيراتا، المكون من عازفة الأوبوا سانيا روميتش، وعازف الكمان بنيامين باكر، وعازفة التشيلو مريم براندي، وعازف الفيولا مكسيم نوفيكوف، يرافقهم أوركسترا أكاديمية مهرجان البستان، بقيادة المايسترو جيانلوكا مارسيانو.

ويقدم التينور العالمي جوزيف كاليخا، غداً، مقطوعات للإيطالي جوزيبي فيردي، الذي يعتبره الأب الروحي لفن الأوبرا.

وفي 20 الجاري، يقدم عازف الباندونيون الإيطالي ماريو ستيفانو بيترودارشي مجموعة من أجمل موسيقى الأفلام الإيطالية. وفي الثالث من مارس المقبل تقدم السوبرانو الروسية فينيرا جيماديفا أحدث أعمالها الغنائية، التي صدرت في ألبوم «مومنتو إيموبيل».