الامارات | «القفاز الذهبي».. عن قاتل محترف

شكرا لقرائتكم خبر عن «القفاز الذهبي».. عن قاتل محترف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى المخرج السينمائي الألماني التركي الأصل فاتح أكين (45 عاماً) تفهمه أن يكون فيلمه الجديد «القفاز الذهبي» ليس من الأفلام التي تعجب كل أحد. وقال أكين، أول من أمس، في تصريحات على هامش مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله): «الفيلم ربما لا يكون مدعاة لاهتمام كل شخص، وهذا أمر لا ضير فيه».

ويحكي الفيلم الذي يعد تصويراً لعمل أدبي قصة قاتل محترف هو فريتس هونكا، الذي قتل خلال سبعينات القرن الماضي العديد من النساء في هامبورغ، وأخفى أجزاء من جثثهن داخل مساكنهن. وذكر أكين أنه لم يحتف بالعنف، لكنه أراد إظهاره على أنه أمر يثير القلق. وأوضح أنه ناقش كل يوم مع الفريق العامل معه في الفيلم كيف يمكن عرض القصة.