الامارات | «نجوم على الأرض».. على «شاشة» ساحة الفنون الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «نجوم على الأرض».. على «شاشة» ساحة الفنون الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفيلم يعرض قصة الصبي إيشان. من المصدر

تعرض مؤسسة الشارقة للفنون، مساء الخميس المقبل، الفيلم البوليوودي «نجوم على الأرض»، في ساحة الفنون بمنطقة الشويهين.

ويأتي العرض ضمن مبادرة «والا فيلم» التي ينظمها البرنامج المجتمعي في المؤسسة للاحتفاء بالخلفيات الثقافية واللغات المتنوعة التي يحفل بها الحي الذي تتواجد فيه المؤسسة عبر عروض سينمائية مميزة.

ويروي الفيلم الناطق باللغة الهندية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، قصة الصبي إيشان، البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي يمتلك خيالاً فنياً واسعاً، وهو مميز في هذا المجال إلا أن أداءه الأكاديمي سيئ، ما يدفع والديه لإرساله إلى مدرسة داخلية، حيث يشتبه معلمه الفني في أن إيشان يعاني عسر القراءة ويساعده على التغلب على إعاقته. وأنتج هذا الفيلم الدرامي الموسيقي عام 2007، وهو من إخراج عامر خان، وبطولة دارشيل سفاري، وعامر خان، وتاناي شيدا. يشار إلى أن مبادرة «فيلم والا» التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للفنون العام الماضي، تحتفي بالخلفيات واللغات المختلفة لسكان إمارة الشارقة والحي الذي تقع فيه المؤسسة، من خلال عرض أفلام مختارة يرشحها أعضاء المؤسسة التي تركز على موضوعات الحنين والوطن والثقافة الشعبية. واختيرت ساحة الفنون كموقع للعرض باعتبارها مسرحاً للعديد من الأعمال والعروض الفنية، بالإضافة إلى أنها موقع حيوي لألعاب الأطفال والنزهات العائلية.