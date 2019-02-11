خبيرة تجميل تقدم 7 نصائح للحفاظ على صحة ونضارة البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تحتاج البشرة الحساسة لعناية خاصة في اختيار نوع مستحضرات التجميل، لعدم ظهور الحبوب والبثور، لذلك تقدم لكم خبيرة التجميل جلود أحمد لـ"الخليج 365"، نصائح للحفاظ على صحة ونضارة البشرة.

1-تجنبي استعمال مستحضرات التجميل التي تؤدي إلى سد المسام مثل اللانولين، وكريمات الأساس ذات التغطية العالية.

2-اعرفي جيدًا نوع بشرتك، فمستحضرات تجميل البشرة الخاصة بالبشرة الدهنية تختلف عن البشرة الجافة والعادية.

3-الاهتمام بتنظيف البشرة جيدًا للقضاء على البكتيريا التي تسبب الحبوب، ويفضل وضع ماء الورد يوميًا قبل وضع المكياج

4-استخدمي مزيل مكياج قوى قبل الذهاب للنوم، وبعد ساعة اغسلي بشرتك بالغسول المناسب لهم، وتنظيف البشرة مرتين يوميًّا باستخدام غسول خاص للحبوب ومناسب لنوع البشرة، بحركات دائريّة لتنظيم المسامات.

5-اختيار كريم الأساس الذي يحتوي على الميثيكون التي تمتص الزيت الزائد وتقلل ظهور المسام الواسعة.

6-احرصي عند اختيار مستحضرات التجميل أن تكون جميعها خالية من الدهون والزيوت، ولا تسبب تهيج البشرة.

7-اقرأي مكونات المنتج جيدًا قبل الشراء على أن يكون في مقدمتها الماء. وتحتوي مواد التجميل التي تتركب أساسًا من المعادن على مكونات إضافية مثل السيليكا، وثاني أكسيد التيتانيوم، التي تعمل على امتصاص الزيوت وإخفاء الاحمرار دون أن تثير الجلد