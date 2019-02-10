كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - رئيس الوزراء من أسوان: الصعيد يحظى باهتمام خاص ضمن أولويات أجندة الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الصعيد يحظى باهتمام خاص ضمن أولويات أجندة الحكومة، مؤكدا حرص الحكومة على تلبية آمال ومتطلبات أبناء مصر في الجنوب.

وأضاف مدبولي في ختام جولة موسعة بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، أن أعضاء الحكومة حريصون على مواصلة الزيارات الميدانية إلى المحافظات، بهدف دفع العمل بالمشروعات والخدمات المختلفة، لتعود بالخير على أبناء مصر في مختلف المحافظات.

رافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بمحافظة أسوان وزراء التربية والتعليم، والنقل، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالحكومة والمحافظة.

وتضمنت الجولة متابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وموقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، كما عقد لقاء موسعا مع نواب البرلمان عن المحافظة واستمع إلى عدد كبير من مطالبهم ومقترحاتهم، ووعدهم ببحثها والعمل على تنفيذها في ضوء الإمكانات المتاحة.

وقد تقدم نواب أسوان بالتحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتقدير لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء للتشاور وتبادل الرؤى بشأن كل ما يخص المواطن الأسواني، وطرح النواب مطالبهم التي تمركزت في معظمها حول مطالب رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في عدد من مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب النهوض بالخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمرافق.

وفي هذا الإطار وردا على مطلب أحد النواب بسرعة الانتهاء من محور كلابشة على النيل، قال رئيس الوزراء إنه زار المشروع وسينتهي بشكل نهائي هذا العام.

ودعا رئيس مجلس الوزراء؛ الوزراء إلى الرد على أبرز مداخلات النواب، وقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أن رئيس الوزراء وجه بتوفير مبلغ 40 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف بالمدينة والمحافظة لتهيئتها ورفع كفاءة الطرق بها في ضوء استضافة أسوان لملتقى الشباب العربي الأفريقي مارس المقبل.

كما عقب وزير النقل لافتا إلى تركيز الحكومة على مشروعات الطرق بصعيد مصر، مشيرا في هذا الخصوص إلى سير العمل بمحور كلابشة الذي يربط الشرق بالغرب ويخدم المواطنين بصورة كبيرة، إلى جانب بدء تنفيذ ازدواج عدد من الطرق منها طريق أسوان برنيس.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه سيتم الشهر القادم التشغيل التجريبي لمصنع كيما الجديد لإنتاج اليوريا، والذي سينطلق بطاقة 1200 طن/يوم، وتم اختيار فريق عالي المستوى للعمل بهذا المشروع في مختلف التخصصات.

من جانبه أوضح وزير التربية والتعليم أنه إلى جانب زيارته اليوم لمدرستين مع رئيس الوزراء، فقد زار عددا آخر من المدارس منها مدرسة يابانية وأخرى فندقية، مؤكدا أن مستوى المدارس بأسوان عالٍ من حيث مستوى التعليم، وطاقم التدريس، وكثافة الفصول.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه سيتم بحث الطلبات الخاصة مع محافظ أسوان والنظر في إمكانية تلبيتها، وخاصة تنفيذ ملاعب بالقرى والمراكز، وإقامة ملعب كبير في مركز نصر النوبة، وهناك برامج مرتبطة بعقد ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وسيتم الإعلان عنها قريبا.

من جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء المسئولين التنفيذيين في مجال المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى الرد على مداخلات نواب أسوان، الذين قاموا بالرد على كل ما طرحه النواب بخصوص الخدمات والمرافق بدوائرهم، وإيضاح الموقف التنفيذي لكل مشروع وما يجري استكماله بكل مشروع، ووجه بالنظر في تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بجزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو بأسوان.