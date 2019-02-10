كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - أحمد موسي: مصر تتحدث بلسان 55 دولة بعد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتحدث بلسان 55 دولة إفريقيا بعد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام في دورته الـ 32.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر عندما كانت عضو غير دائم في مجلس الأمن في عام 2016/2017 قام بتبني ضرورة أن يكون هناك تمثيل يليق بإفريقيا في الأمم المتحدة.

وتابع الإعلامي احمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع أنطونيو غوتيريتش، الأمين العام للأمم المتحدة، وتم التطرق إلى إصلاح منظومة الأمم التحدة ووجود تمثيل مشرف في منظمة الأمم المتحدة.

وكشف موسى، أن الرئيس تحدث عن ضرورة إصلاح النظام المالي والإداري داخل الاتحاد الإفريقي، موضحا ان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تغضب أعداء الوطن