كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - سامح شكرى - نرفض الدور التركي فى ليبيا وقادرين على حماية مصالحناس

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن الدور الذى تلعبه تركيا فى بعض الدول وبخاصة فى ليبيا، "دور مقلق"، ولا نقبل أن يمتد إلى دول أخرى فى القارة الأفريقية، وتابع: "ولكن رؤية التكامل فيما بين الدول الأفريقية فيما بينها البعض قبل أن يكون هناك نفاذ لأى أطراف خارج القارة للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها".

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره ببرنامج بالبث المشترك، مع الإعلاميين خالد أبو بكر، ووائل الإبراشى، أن هذا توجها نعززه وهو ليس للفظ أى أطراف أخرى، وتابع: "هناك أطراف يمكن أن تسهم بشكل إيجابى طالما كانت حركتها متوافقة مع الأهداف الأفريقية ولفظ التطرف وأى مناهج لدعم التنظيمات المتطرفة.. وأن تكون العلاقة دائماً مبنية على عدم التدخل فى الشئون الداخلية وعدم المؤامرة مقدرات الشعوب".

وشدد وزير الخارجية، على أن دوافع مصر تجاه الأشقاء الأفارقة دائماً تحمل الخير والتعاون المشترك، وتابع:"مصر لها كلمة واحدة وتوجه واحد.. والتكامل الأفريقى يغلق الباب أمام الأطماع الخارجية".

وأكد "شكرى" أن ما يحدث فى ليبيا له تأثير مباشر على مصر، وتابع: "تأمين الحدود المصرية الليبية يكلفنا الكثير من الجهد والموارد والشهداء..نحن نعلم جيداً ما هى مصالحنا ولدينا القدرة الدفاع عنها..وفى ذات الوقت لا نحجر على أى علاقات أخرى طالما أنها لم تأتى بشكل مباشر بالضرر علينا وزعزعة الاستقرار".