كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - أحمد موسي: مصر تسعى بقوة لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دول إفريقيا تتوقع نجاح مصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي وسيكون للقارة السمراء صوت كبير حول العالم.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تقوم بدور مهم لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب من خلال جلسة البرلمان العربي التي اتخذت إجراءات من أجل رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في قوائم منظمة الأمم المتحدة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الدول العربية تجهز أسانيد من أجل التأكيد أن السودان دولة غير راعية للإرهاب، ولابد للمجتمع الدولي مع أمريكا أن تتخذ إجراءت من أجل رفع اسم السودان الشقيق من على لائحة الإرهاب.