كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - سكاي نيوز: المالية تقدّر سعر صرف الدولار بـ18 جنيه في تقريرها النصف سنوي

سكاي نيوز

رفعت وزارة المالية المصرية، الأحد، تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق، وفق "رويترز".

وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 بالمئة، من 14.7 بالمئة.

وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير، وسجلت اليوم 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر.