كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - شاهد.. صورة جديدة لطارق لطفي من عرض فيلم "١٢٢" بتونس

نشر الفنان طارق لطفى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك أثناء استقبال الجمهور له فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "122" في تونس.

وعلق طارق لطفى على الفيديو قائلا: "استقبال الجمهور التونسي فاق كل توقع شكرا تونس".

والفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا "4Dx"، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآن مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.

وفيلم "122" يشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي وطارق لطفي أحمد داوود، أمينة خليل، فضلا عن مشاركة محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، منتج منفذ محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، ومن إخراج ياسر الياسري.