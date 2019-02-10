كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - أنا فيزيا يجتاح المدارس ومحمد رمضان يعلق : للنجاح دلائل

نشر الفنان محمد رمضان، صورة لـ"كشكول" رُسمت عليه صورة من أغنية "أنا مافيا"، ومكتوب "أنا فيزيا"؛ وذلك عبر صفحته على "تويتر".

وقال "رمضان"، "كشكول انا فيزيا يحتل مدارس مصر، للنجاح دلائل.. "أنا مافيا".

ويظهر "رمضان" في الكليب كـ زعيم عصابة، يتمتع بالمال وقوة السلاح، ولا يخشى تهديدات الأعداء، ويستعرض قوته وسطوته على نغمات الأغنية.

الأغنية من كلمات إسلام شندى، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هانى محروس، وإخراج ياسر سامي.

