كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - رغم تجديد الحبس - الأمن ينفى ترحيل منى فاروق وشيما للحاج للسجن

نفي مصدر أمني ما تردد عن نقل الفنانتين منى فاروق وشيما الحج إلى سجن النهضة عقب تجديد حبسهما صباح اليوم.

وقال المصدر إن الفنانتين ما زالتا محتجزتين داخل حجز قسم أول مدينة نصر، موضحا أن تحقيقات النيابة لم تنتهِ معهما، وسوف يتم عرضهما على النيابة مجددا صباح غدٍ لاستكمال التحقيقات معهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفيديوهات.

كان قاضي المعارضات بالمحكمة، أمر بإحضار الممثلتين من الحجز للمثول أمامه للنظر في أمرهما، وأدخلهما الأمن من باب خلفي، واستغرقت الجلسة 4 دقائق.