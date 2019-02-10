كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - كل ما تريد تعرفه عن مقرر " التفكير النقدى " لطلاب جامعة القاهرة

مقرر دراسي جديد "التفكير النقدي" لطلاب الفرقة الأولى بالجامعات، سيتم تطبيقه على جميع طلاب الفرقة الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018 /2019، وهو تعليم الطالب طريقة التفكير، وليس المعلومة فقط.

اليكم كل المعلومات عن المقرر الجديد :

- المقرر يستهدف تعليم الطالب استجابات متعددة لموقف واحد، على عكس ما يتعلمه الشخص الإرهابي الذي لديه حقيقة واحدة واستجابة واحدة للموقف الواحد.

- الفكرة تعددية الصواب يقوم عليها مقرر التفكير النقدي، وهو عمل مؤلف اعتمد على مصادر الكتب الفائزة، والخبرات الشخصية للجنة الإعداد، والأفكار الحاكمة لعمل الكتاب نفسه، ويعتمد على مفهوم التطبيقات.

- لأول مرة يكون هناك شيء مشترك بين طلاب جامعة القاهرة بجميع الكليات وهو مقرر التفكير النقدي.

- الاتحاد الأوروبي أقر بأن التفكير النقدى أهم المقررات لمواجهة الفكر المتطرف.

- منهج التفكير النقدي الذي تبدأ الجامعة في تدريسه لجميع طلاب الفرقة الأولى، خلال الفصل الدراسي الثاني سيكون له ترجمة إنجليزية، وهذه الترجمة بسيطة تستهدف مستوى طالب السنة الأولى وبلغة يفهمها الطالب، لأن هناك العديد من الطلاب من الحاصلين على شهادات الثانوية الأجنبية.

- الامتحانات لهذا المقرر ستكون بنظام "أوبن بوك"، لأنه لن يتم سؤال الطالب في معلومات، ولكن في طرق تفكير.

- مقرر التفكير النقدى أدرجته كل الكليات ضمن مناهجها الدراسية، شأنها شأن أي مادة دراسية يتم إدراجها ضمن الجدول الدراسي ولها ساعات تدريسية ويتم وضعها ضمن جدول الامتحانات.

- لن يتم إضافتها إلى المجموع، لأنها تجربة جديدة، ولكن النجاح فيها وجوبي لتعليم الطلاب كيفية تكوين مهارات ليكون قادرًا في مجال تخصصه.

- تهدف الجامعة من خلال المقرر إكساب الطالب مهارات التفكير النقدى، أن الكتاب الإلكترونى يختلف عن الـ PDF، وأن هناك كتابا مرقما لمقرر التفكير النقدى على الموقع الإلكترونى للجامعة.

- الكتاب المرقم يحتوي على فيديو ورسوم متحركة ومشاهد سينمائية وباور بوينت وتعليق صوتي.

- تم إعداد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كافة الكليات لتدريس المقرر كمتطلب دراسي لمرة واحدة في أي سنة من سنوات الدراسة اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2018 /2019، وتم التنسيق مع عمداء الكليات.

- الجامعة تسعى لتشكيل عقول طلابها، ليكونوا قادرين على التحليل والتقويم وحل المشكلات، مع التسلح بأدوات البحث عن الحقائق النسبية من خلال إعمال المنهج العلمي بعيدًا عن العشوائية والفكر الخرافي الأسطوري أو الفكر الأحادي المتعصب.