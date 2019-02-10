كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - بالفيديو.. فورتونا دوسلدورف يسحق شتوتجارت في البوندسليجا

فورتونا دوسلدورف

فاز فورتونا دوسلدورف اليوم على ضيفه شتوتجارت، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب (إسبريت أرينا)، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف اللقاء المهاجم ذو الأصول التركية كينان كرامان (34) ولاعب الوسط أوليفير فينك (49) والمهاجم البلجيكي بينيتو رامان (85).

وشهد اللقاء حالة طرد لمهاجم شتوتجارت، الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة (90+3).

وبهذا الفوز، رفع دوسلدورف رصيده من النقاط إلى 25 في المركز 12، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 15 نقطة في المركز 16.