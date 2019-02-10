في يومه العالمي.. 5 نصائح للتخلص من فوبيا الزواج

يحتفل العالم، اليوم الأحد 10 فبراير، باليوم العالمي للزواج، التي أوصت به إحدى المنظمات الأمريكية، وعلى الرغم من الاحتفال بهذا اليوم، لتسليط الضوء على أهمية ترابط الحياة الزوجية، فهناك العديد من الشباب والفتيات الذين يهابون فكرة الزواج من الأساس، مما يزيد من الرُهاب حول تلك الخطوة، الأمر الذي يجعل البعض يعزف عنها بالفعل.

إليكم 5 نصائح للتخلص من "فوبيا الزواج" حسبما سلط موقع "هيلو جيجلز" الضوء عليها، والتي جاءت على النحو التالي:

التخلص من الخوف

حاول التخلص من الخوف، من خلال الاستماع للحكايات الإيجابية الخاصة بالزواج، وعدم الإنصات للمشكلات أو السقطات.

الثقافة:

تأتي المخاوف دائمًا من سماع المشكلات من طرف واحد، أو عدم إدراك الأمر بالقدر المطلوب، لذا حاول قراءة الكثير من المقالات والكتب حول الأمر.

ليست كل العلاقات فاشلة:

لا تعمم فكرة أن جميع علاقات الزواج فاشلة، فإصبعك ليست متشابهة، لذا حاول عدم التعميم، فهناك العديد من العلاقات الناجحة والمستقرة بالفعل.

اختلط بالمتزوجين:

حاول التعرف على طبيعة الحياة الزوجية على أرض الواقع، اختلط بأصدقائك المتزوجين، فربما تغير رأيك في الزواج، عندما تجدهم مستقرين.

اللجوء لطبيب نفسي:

إذا لم تفيدك تلك المحاولات الجأ لطبيب نفسي، للتخلص من تلك المخاوف، من خلال الحديث المُثمر بينكما.

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