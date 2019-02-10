في اليوم العالمي للزواج.. أبرز 7 فنانات اخترن حياة العزوبية

يحتفل العالم اليوم، 10 فبراير، باليوم العالمي للزواج، الذي دعت له إحدى المنظمات الأمريكية، ويرصد "هن" بعض الفنانات اللاتي فضلن حياة العزوبية من بينهن:

1- لطيفة:

رغم شهرتها وجمالها إلا أنها فضلت حياة العزوبية، وأن تعيش بمفردها دون زواج، وكانت قد صرحت قبل ذلك أنها ابتعدت عن الزواج لإنشغالها بالفن.

2- حورية فرغلي:

رغم تتويجها بلقب ملكة جمال مصر عام 2001، إلا أنها اختارت أن تعيش بمفردها، وفي إحدى البرامج التليفزيونية قالت إنها لن تقابل الرجل الذي يستحق أن يكون زوجها موضحة أنها كانت مخطوبة لكن توفي خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد في حادث سيارة، وكانت قصة الحب الوحيدة في حياتها.

3- إليسا:

تمنت الزواج إلا أنها لم تقابل شريك حياتها المناسب حتى الآن، ورغم انتشار بعض الشائعات بزواجها سرًا إلا أنها أنكرت ذلك.

4- نرمين الفقي:

قالت الفنانة نرمين الفقي في إحدى الحوارات الصحفية، أنها نادمة لعدم زواجها وإنجابها حتى الآن وذلك لكي تعتني بوالدتها المريضة، وأنها ترفض الارتباط بكل من تقدم لها لأنها كانت منشغلة في عملها.

5- مي عز الدين:

من ضمن الفنانات التي اقتربن على الأربعين ولم تتزوج حتى الآن، حيث وصلت إلى عامها الـ36، ولم تتزوج، ولم ترتبط طوال الفترة الماضية سوى بلاعب كرة القدم محمد زيدان، الذي انفصلت عنه بعد أشهر قليلة من خطوبتهما، متفرغة بعد ذلك للعمل الفني، مؤكدة أنها لا تزال تبحث عن الرجل الذي ستشعر معه بالأمان والحب.

6- منة شلبي:

أكدت منه في إحدى اللقاءات الصحفية، أن ما يجعلها تؤجل قرار الزواج حتى الآن هو نظرة المجتمعات العربية إليه على أنه "تحصيل حاصل"، وهو ما يزيدها إصرارا على أن يكون زواجها نابعا من الحب في المقام الأول.

7- درة:

رغم جمال الفنانة التونسية درة إلا أنها فضلت حياة العزوبية، وصرحت الفنانة في السابق أنها لا تؤمن بفكرة قطار الزواج، لأن الزواج من وجهة نظرها يأتي في موعده، وأضافت أنها سبق خطبتها من قبل لرجل أعمال تونسي وتم الانفصال قبل الزواج، مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث عن فتى أحلامها بالمواصفات التي تتمناها.

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