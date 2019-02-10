في اليوم العالمي للزواج.. كيف تديرين حوارا مع "عريس الصالونات"؟

يحتفل العالم اليوم 10 فبراير باليوم العالمي للزواج، الذي أعلنت عنه إحدى المنظمات الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على الحياة الأسرية والزوجية، وتبادل الحب بينهما.

ولم يسلط هذا اليوم الضوء على قصص الزواج القائمة على الحب، بل الزواج عمومًا، القائم على القصص الغرامية، أو التقليدي المُسمى بـ "زواج الصالونات"، والذي يعد من أشهر قصص الزيجات، خاصة قبل عصر "السوشيال ميديا".

فالعديد من الفتيات يُفضلن زواج الصالونات، والشباب أيضًا، الذي يعتمد على تدخل الأهالي من البداية، والمقابلات الرسمية، التي تكون أشبه بالامتحان للعروس.

وعلى هذا الجانب، تقع العديد من الفتيات في حيرة عند المقابلة الأولى، "هل تستمع لكلام والدتها التراثي إلى حد ما أم تقوم بطرح الأسئلة التي تضمن لها المعرفة الكافية بالشخص المُتقدم إليها؟".

"اتكلمي في الأمور اللي ممكن تخرب البيت بعد كدة".. هكذا علقت زينب مهدي، استشاري العلاقات والمعالج النفسي، مؤكدة أن أغلب الفتيات يعتمدن على الأسئلة النمطية خلال المقابلات الأولى، اعتقادًا منهن أن البقية ستأتي خلال فترة الخطوبة أو حتى عقب الزواج.

وأضافت "مهدي" خلال حديثها لـ"هُن" أنه لابد من الدخول في الأمور العميقة كالسؤال عن منزل الزوجية، عمله بالتفصيل، عن عائلته وطريقة تعاملهم سويًا، التعمق في شخصيته من خلال النقاش في الأمور الشخصية.

وأوضحت استشاري العلاقات، إن أغلب الشباب والفتيات أيضًا يعتمدون على التزييف وتزيين الكلام، لذا عليكِ الدخول بطرق غير مُباشرة كحركات عيناه، وإيماءاته، حتى تكونين على علم بكافة الأمور، مشيرة إلى أنه على الفتاة أيضُا عرض مميزاتها وعيوبها أمامه وإعطائه حق التفكير والاختيار، قبل البدء في الخطوات الرسمية.

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