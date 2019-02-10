كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - بالفيديو.. إشبيلية يخطف تعادل قاتل من إيبار بالدوري الإسباني

إشبيلية وإيبار

أفلت فريق إشبيلية من خسارة محققة أمام نظيره فريق إيبار وإقتنص تعادلاً قاتلاً ومثيراً , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان ” بنتيجة 2-2 , في إطار مباريات الجولة الـ23 من الليجا .

ورفع فريق إشبيلية رصيده الى 37 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب العام وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الخامس فريق خيتافي , في حين رفع فريق إيبار رصيده بعد هذا التعادل الى 30 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح فريق إيبار أهداف اللقاء عن اللاعب ( فابيان اوريلانا ) في الدقيقة ” 22 ” من اللقاء , في حين إستطاع فريق إيبار أن يسجل هدف ثاني عن طريق ( شارليز دياز ) في الدقيقة ” 65 ” من زمن المباراة , ثم لعب إشبيلية بعشرة لاعبين .

وإستطاع فريق إشبيلية أن يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق ( وسام بن يدر ) في الدقيقة ” 88 ” , ثم إستطاع إشبيلية أن يقتنص هدف التعادل في الدقيقة ” 90+2 ” عن طريق ( بابلو سرابيا ) , لينتهي اللقاء بعدها بالتعادل 2-2 .