كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - بالفيديو.. إشبيلية يخطف تعادل قاتل من إيبار بالدوري الإسباني
إشبيلية وإيبار
أفلت فريق إشبيلية من خسارة محققة أمام نظيره فريق إيبار وإقتنص تعادلاً قاتلاً ومثيراً , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان ” بنتيجة 2-2 , في إطار مباريات الجولة الـ23 من الليجا .
ورفع فريق إشبيلية رصيده الى 37 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب العام وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الخامس فريق خيتافي , في حين رفع فريق إيبار رصيده بعد هذا التعادل الى 30 نقطة في المركز العاشر.
وافتتح فريق إيبار أهداف اللقاء عن اللاعب ( فابيان اوريلانا ) في الدقيقة ” 22 ” من اللقاء , في حين إستطاع فريق إيبار أن يسجل هدف ثاني عن طريق ( شارليز دياز ) في الدقيقة ” 65 ” من زمن المباراة , ثم لعب إشبيلية بعشرة لاعبين .
وإستطاع فريق إشبيلية أن يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق ( وسام بن يدر ) في الدقيقة ” 88 ” , ثم إستطاع إشبيلية أن يقتنص هدف التعادل في الدقيقة ” 90+2 ” عن طريق ( بابلو سرابيا ) , لينتهي اللقاء بعدها بالتعادل 2-2 .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إشبيلية يخطف تعادل قاتل من إيبار بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.