كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - بالصور – نتائج أولى جولات بطولة التسامح لخماسيات كرة القدم

بطولة التسامح لخماسيات كرة القدم

أعلن معهد دبي القضائي عن انتهاء منافسات الحلقة الأولى للدور الأول من بطولة التسامح لخماسيات كرة القدم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019.

وكشفت اللقاءات التي أقيمت حتى الان عن درجة عالية من الاحترافية، حيث بلغ مجموع الأهداف التي تم تسجيلها قبل انطلاق منافسات الحلقة الثانية 69 هدفًا.

وانطلقت منافسات الحلقة الثانية من الدور الأول يوم الأربعاء الماضي، وستتواصل حتى يوم الأحد الموافق 17 فبراير.

وعلى الرغم من الأجواء المسائية الباردة التي شهدتها دبي في الآونة الأخيرة، امتلأت مدرجات ملعب معهد دبي القضائي بالجماهير الغفيرة من مشجعي الفرق المشاركة التي قدمت عروضًا رائعة وسط حماس وتشجيع منقطع النظير، تعزز بفضل التعليق الاحترافي في كل مباراة من قبل المعلق الرياضي المتميز لقناة الشارقة الرياضية عبد الحميد الجسمي الذي أثنى على الأداء المتميز للاعبين.

وخلال الحلقة الأولى، تم تسجيل نتائج مبهرة حققها عدد من الدوائر الحكومية، بما في ذلك محاكم دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، جمارك دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وجاءت نتائج منافسات الحلقة الأولى للدور الأول كالتالي:

· محاكم دبي تفوز على الشؤون القانونية 6 / 2

· وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الفوز على جمعية دار البر 6 أهداف مقابل 3.

· وتعادلت النيابة العامة مع دائرة الشؤون الإسلامية، بهدفين لكل فريق.

· بلدية دبي تفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين لاقتصادية دبي.

· وتعادلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مع تعاونة الإتحاد، بهدفين لكل فريق.

· جمارك دبي تفوز على دائرة الأراضي والأملاك 4 / 1

· الإدارة العامة للدفاع المدني تفوز على هيئة الصحة في دبي 7 / 3

· مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تفوز على التميمي ومشاركوه 4 / 2

· القيادة العامة لشرطة دبي تتألق بالفوز على الهيئة الاتحادية لطيران المدني 15 / 1

· مؤسسة تاكسي دبي تتعادل مع هيئة الطرق والمواصلات 0 / 0

وكانت أولى نتائج منافسات الحلقة الثانية للدور الأول كما يلي:

· تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الفوز على الشؤون القانونية 7 أهداف مقابل ولا هدف

محاكم دبي تفوز على جمعية دار البر 7 / 1