كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - مدرب الجزيرة يضع خطة إستعادة مكانة الفريق بالدوري الإماراتي

داميان هيرتوغ

أعلن مدرب نادي الجزيرة داميان هيرتوغ عن مجموعة من النقاط الأساسية والتي سيعمل عليها في هذه المرحلة لوضع خطة منهجية تساعد الفريق في بناء الفريق وإيجاد حلول لتجاوز كافة العقبات والثغرات، بالإضافة إلى العودة بقوة للمنافسة في دوري الخليج العربي.

وتراجع فريق الجزيرة الأسبوع الفائت بفارق ست نقاط عن الصدارة بعد خسارته أمام ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 1-0 في مباراة يوم الاثنين على استاد محمد بن زايد.

وأوضح داميان أنه وعلى الرغم من أنهم يحتلون المركز الثالث، إلا أن الجزيرة سمح للفرق الأخرى بتسجيل 21 هدف في شباكه بعد خوضهم 14 مباراة، بالرغم من امتلاك الفريق لأقوى خط هجوم في الموسم بتحقيقه أعلى نسبة تسجيل بـ 37 هدفاً.

وأشار هيرتوغ إلى الثغرات والنقاط التي يجب العمل على تجاوزها على المدى الطويل لتحقيق نتائج مرضية في كافة البطولات الدولية والمحلية، والعودة للتنافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال الهولندي “علينا التركيز حالياً على الاستفادة من الركلات الثابتة سواءً من الضربات الحرة أو الركنيات على طرفي الملعب. بالإضافة إلى مواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية وتطوير الأداء في باقي أرجاء الملعب. والأهم من ذلك هو التأكد من استمرارية التدريب جيداً والعمل بجدية لكي نستبق الأحداث ونتقدم دائماً بخطوة على الخصم. وهو ما يعني اللعب بطريقة مبتكرة وإضافة المزيد من الأساليب لخط الهجوم، في الوقت الذي نركز فيه على تطوير صفوف الدفاع.”

وأضاف: “هناك عدة مجالات نعمل على تحسينها أسبوعياً. كأسلوب اللعب والذي يشكل العامل الأكثر أهمية، والحرص على تجنب ارتكاب الأخطاء، لأنه أمر بمنتهى الأهمية إذا كنا نرغب بلعب مباراة جيدة تتسم بالانسجام.”

من الجدير بالذكر بأن هيرتوغ تولى مسؤولية إدارة الفريق منذ شهرين وذلك بعد تعيينه كمدرب رئيسي في ديسمبر، نظراً لما يتمتع به من معرفة قوية عن فريقه بعد عمله كمساعد مدرب منذ وصوله في يونيو الماضي.

ويشير داميان الذي لعب سابقاً في مركز خط الوسط في الدوري الهولندي الممتاز إنه معجب جداً بمواهب فريق الجزيرة، مؤكداً في الوقت ذاته على المستوى العالي والسمعة الممتازة لدوري الخليج العربي.

وأعرب عن رأيه بأن الفرق الأوروبية تقلل من مستوى الدوري الإماراتي، إلا أنه معجب بمستوى اللاعبين ومستوى اللعب في رياضة كرة القدم في الإمارات.

وأضاف: “لدينا نخبة من اللاعبين الموهوبين في الجزيرة يقودهم شغفهم بالرياضة لبذل أقصى جهودهم للوصول إلى المستوى الأفضل، وهذا ما يجعل التحدي أكثر سهولة ويرفع من روح التنافس بين اللاعبين”.